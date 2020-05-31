«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва

Авиакомпания «Победа» в воскресенье возобновляет полеты после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Внуково и сайта авиаперевозчика.

Согласно онлайн-табло, 31 мая «Победа» выполнит три рейса: в Махачкалу, Волгоград и Санкт-Петербург. На 1 мая запланировано 13 рейсов, в том числе в Сочи, Владикавказ, Краснодар, Астрахань, Санкт-Петербург и Челябинск.

Сейчас на сайте авиакомпании открыта продажа билетов по 34 внутрироссийским направлениям. Согласно зимнему расписанию, «Победа» летала по 85 маршрутам, сообщает ТАСС.

«Победа» первая из российских авиакомпаний приостановила полеты из-за эпидемии коронавируса. Компания не выполняла рейсы за рубеж и по России с 1 апреля.