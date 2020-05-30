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Путин предложил Совбезу обсудить выход США из Договора по открытому небу

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия должна окончательно определить свою позицию по выходу США из Договора по открытому небу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу», — сказал Путин. Он также предложил обсудить скорое окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отметив, что переговоры по этой теме «так и не удалось начать».

США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное
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Фото: Matt York / AP

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, поскольку, по его словам, Россия не соблюдает условия соглашения. Замглавы российского МИДа Александр Грушко назвал это «надуманным предлогом».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сейчас его участниками являются 34 государства. Соглашение позволяет совершать инспекционные полеты над территорией других стран, используя фото- и видеосъемку.

Договор СНВ-3 заключен между США и Россией, он действует с февраля 2011 года по февраль 2021 года. В соглашение входит сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

Теги: Владимир Путин, США, Совбез, «открытое небо»
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