Глава NASA назвал погоду подходящей для старта Crew Dragon с астронавтами

Директор американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн счел погоду подходящей для старта 30 мая космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Об этом он сообщил в Twitter. РБК ведет прямую трансляцию.

«Погода подходит для старта!» — написал Брайденстайн.

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX был намечен на 27 мая, однако за 15 минут до запуска из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал его отложили. Впоследствии Джим Брайденстайн заявил, что NASA не приняло окончательного решения по поводу запуска корабля.

Следующий старт наметили на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск), а стыковка с МКС — на 31 мая. К настоящему моменту астронавты НАСА Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт корабля.

Полет Crew Dragon с астронавтами NASA на борту станет первым пилотируемым запуском США с 2011 года и первым пилотируемым полетом на орбиту частного космического корабля.

Ранее корабль многоразового использования Crew Dragon и его ракета-носитель Falcon 9 уже совершил 22 полета к МКС без экипажа. Один из них завершился неудачей.