Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
В Минобороны сообщили о более 90 новых случаях заражения COVID-19 в армии Общество, 22:10 «Барселона» сообщила о потере более €120 млн из-за пандемии Спорт, 22:08 Мамаев ответил Канделаки на вопрос об отношениях с Кокориным Спорт, 21:33 МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях Политика, 21:31 «Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай Бизнес, 21:15 Россия уступила США во втором туре шахматного Кубка наций Спорт, 21:07 В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин Общество, 21:01 СМИ узнали о двух случаях COVID-19 в гладбахской «Боруссии» Спорт, 20:58 Псковские власти решили ввести для жителей «перчаточный режим» Общество, 20:25 Союз велосипедистов утвердил новые сроки Гранд-туров Спорт, 20:08 Спортивный директор «Тамбова» сообщил о будущем Мелкадзе в клубе Спорт, 19:51 Зеленский включил в контактную группу по Донбассу замминистра обороны Политика, 19:35 Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса Политика, 19:27 Власти назвали цены на продающиеся в метро Москвы медицинские маски Общество, 19:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

Фото: bro53 / VK
Фото: bro53 / VK

Полиция возбудила административные дела на двух мужчин, которые жарили шашлыки на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия)», — говорится в сообщении.

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки. Полицейские установили, что ими были жители города Боровичи Новгородской области в возрасте 27 и 28 лет. «К слову, у старшего из них сегодня день рождения», — отметили в главке.

Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове
Общество

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 мая. Спустя три дня, 5 мая, нарушителей доставили в отдел полиции, чтобы привлечь их к ответственности.

В ролике, опубликованном в интернете, видно, как молодые люди вместе с двумя девушками жарили шашлыки под песню о коронавирусе. Видео появилось в социальных сетях 3 мая.

В конце марта в Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Впоследствии ограничительные меры продлили до 11 мая, однако жителям разрешили поехать на дачу на майские праздники. В городе выявили более 5,5 тыс. случаев заражения инфекцией, 37 человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Санкт-Петербург, шашлыки, коронавирус
Материалы по теме
Главный кардиолог Минздрава предложил ужесточить ограничения из-за вируса
Общество
Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter