В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

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Полиция возбудила административные дела на двух мужчин, которые жарили шашлыки на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия)», — говорится в сообщении.

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки. Полицейские установили, что ими были жители города Боровичи Новгородской области в возрасте 27 и 28 лет. «К слову, у старшего из них сегодня день рождения», — отметили в главке.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 мая. Спустя три дня, 5 мая, нарушителей доставили в отдел полиции, чтобы привлечь их к ответственности.