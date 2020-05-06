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Пандемия коронавируса ,  
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Суд оштрафовал жаривших шашлыки на Сенной площади в Петербурге мужчин

Здание октябрьского районного суда, Санкт-Петербург
Здание октябрьского районного суда, Санкт-Петербург (Фото: сервис Google Street View)

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал мужчин, которые 2 мая жарили шашлыки на Сенной площади. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

К административной ответственности привлечены Далгат Раджи и Алексей Ушаков, каждому из них назначен штраф в 25 тыс. руб.

«Им вменялась часть 1 статьи 20.1 КоАП, «Мелкое хулиганство». Суд переквалифицировал действия по части 1 статьи 20.6 КоАП, «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». И назначил каждому штраф в 25 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

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Фото: bro53 / VK

Мужчины вину признали и раскаялись, «принесли извинения, в том числе сотрудникам полиции за доставленные неудобства», добавил представитель Объединенной пресс-службы.

Третьего мая в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как компания молодых людей жарит шашлыки на мангале в центре Петербурга. Нарушителями оказались жители города Боровичи Новгородской области в возрасте 27 и 28 лет. Пятого мая нарушители были задержаны.

Режим самоизоляции в Петербурге будет действовать до 11 мая включительно. Жителям города рекомендовали использовать индивидуальные средства защиты: маски, респираторы или заменяющие их тканевые изделия. В городе выявили более 5,8 тыс. случаев заражения инфекцией, 40 человек умерли.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: штраф, Сенная площадь, Петербург, коронавирус, новости РБК, шашлыки
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