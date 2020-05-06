Суд оштрафовал жаривших шашлыки на Сенной площади в Петербурге мужчин

Здание октябрьского районного суда, Санкт-Петербург (Фото: сервис Google Street View)

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал мужчин, которые 2 мая жарили шашлыки на Сенной площади. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

К административной ответственности привлечены Далгат Раджи и Алексей Ушаков, каждому из них назначен штраф в 25 тыс. руб.

«Им вменялась часть 1 статьи 20.1 КоАП, «Мелкое хулиганство». Суд переквалифицировал действия по части 1 статьи 20.6 КоАП, «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». И назначил каждому штраф в 25 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

Мужчины вину признали и раскаялись, «принесли извинения, в том числе сотрудникам полиции за доставленные неудобства», добавил представитель Объединенной пресс-службы.