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Антикризисные меры ,  
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Мурашко заявил о планах потратить на борьбу с COVID-19 около ₽500 млрд

На борьбу с распространением коронавируса в России планируется потратить около 500 млрд руб. из бюджетов всех уровней. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«На борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 млрд руб.», — сказал он на конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» в Уфе.

Мурашко сообщил о выделении 52 млрд руб. на выплаты медикам
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мурашко уточнил, что такая сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи. В нее входят в том числе затраты на перепрофилирование больниц, закрытие вопросов по заработной плате.

В начале апреля стало известно, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете России зарезервировано 1,4 трлн руб. Кроме того, 6 апреля правительство сообщило о разовом пожертвовании ВОЗ на борьбу с пандемией суммы в размере до $1 млн.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Михаил Мурашко, коронавирус
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