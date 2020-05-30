Мурашко заявил о планах потратить на борьбу с COVID-19 около ₽500 млрд

На борьбу с распространением коронавируса в России планируется потратить около 500 млрд руб. из бюджетов всех уровней. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«На борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 млрд руб.», — сказал он на конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» в Уфе.

Мурашко уточнил, что такая сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи. В нее входят в том числе затраты на перепрофилирование больниц, закрытие вопросов по заработной плате.

В начале апреля стало известно, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете России зарезервировано 1,4 трлн руб. Кроме того, 6 апреля правительство сообщило о разовом пожертвовании ВОЗ на борьбу с пандемией суммы в размере до $1 млн.