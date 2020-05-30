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В Москве автоматически продлили все рабочие пропуска

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Все цифровые рабочие пропуска, действующие в Москве, автоматически продлены до 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

«Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня», — сообщила пресс-служба.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ранее мэр города Сергей Собянин продлил всеобщую самоизоляцию до 14 июня, указав, что рабочие пропуска будут продлены до этого срока автоматически, без переоформления.

В столице с 15 апреля действует пропускной режим, электронное разрешение необходимо при поездках на личном и общественном транспорте.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк разъяснил, что пропуска в том числе будут необходимы в Москве для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются с 1 июня. Разово такой пропуск оформляется в категории «иные цели», его можно получить два раза в неделю. Для посещения ближайших к дому магазинов пропуска по-прежнему не обязательны.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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