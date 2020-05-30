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Для отличившихся в борьбе с COVID-19 медиков учредят новые награды

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России учредят несколько новых наград для медицинских работников, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков», — сказал он. Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава, это будут ведомственные награды.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты медикам, работающим с заболевшими COVID-19. В частности, для врачей эта сумма должна составлять 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., для младшего — 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрели надбавки в размере 50 тыс. руб., для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб.

11 мая Путин заявил, что апрельские надбавки получили меньше половины тех, кому они полагаются. При этом, по словам президента, средства для обеспечения выплат поступили в регионы в полном объеме. Путин поручил до 15 мая выдать медикам все оставшиеся дополнительные выплаты.

Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, Минздрав
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