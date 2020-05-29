МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 30 мая

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

С 21:30 29 мая до 3:00 30 мая синоптики ожидают местами в столице сильный дождь с грозой и градом, усиление ветра, порывы которого достигнут силы 12–17 м/с.

В МЧС рекомендовали водителям автомобилей быть предельно осторожными при грозе, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также отмечается, что при грозе нельзя находиться у водоемов.

Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и ненадежные конструкции, не скрываться от непогоды под деревьями. Аналогичных мер безопасности нужно придерживаться при парковке машин.