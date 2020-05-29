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МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 30 мая

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

С 21:30 29 мая до 3:00 30 мая синоптики ожидают местами в столице сильный дождь с грозой и градом, усиление ветра, порывы которого достигнут силы 12–17 м/с.

В МЧС рекомендовали водителям автомобилей быть предельно осторожными при грозе, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также отмечается, что при грозе нельзя находиться у водоемов.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и ненадежные конструкции, не скрываться от непогоды под деревьями. Аналогичных мер безопасности нужно придерживаться при парковке машин.

Ранее 29 мая в центре погоды «Фобос» предупредили, что в ближайшие сутки в Москве может выпасть рекордное количество осадков. Позже вечером в пятницу ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец подтвердил, что за день в столице выпало 37,3 мм осадков, что является новым суточным рекордом для этого дня. По его словам, дожди в Московский регион принес балканский циклон.

Теги: погода, Москва, град
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