Астронавты NASA вернулись на карантин после отмены старта Crew Dragon

Американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли из экипажа первого частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon вернулись на карантин после отмены старта. Об этом сообщает телеканал CNN.

Астронавты находились на карантине с 20 мая. Перед полетом в рамках медицинского обследования они сдали обязательные тесты на коронавирус.

Ранее старт корабля Crew Dragon компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал отложили за 15 минут до запуска двигателей из-за плохих погодных условий.

По данным CNN, старт корабля собрал большое количество зрителей на пляжах Флориды. Кроме того, на мыс Канаверал приехал президент США Дональд Трамп. После отмены старта он покинул космодром.