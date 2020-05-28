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Астронавты NASA вернулись на карантин после отмены старта Crew Dragon

Американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли из экипажа первого частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon вернулись на карантин после отмены старта. Об этом сообщает телеканал CNN.

Астронавты находились на карантине с 20 мая. Перед полетом в рамках медицинского обследования они сдали обязательные тесты на коронавирус.

Ранее старт корабля Crew Dragon компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал отложили за 15 минут до запуска двигателей из-за плохих погодных условий.

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Фото: NASA / Global Look

По данным CNN, старт корабля собрал большое количество зрителей на пляжах Флориды. Кроме того, на мыс Канаверал приехал президент США Дональд Трамп. После отмены старта он покинул космодром.

Запуск Crew Dragon должен стать первым пилотируемым полетом для США с 2011 года после того, как закрылась программа Space Shuttle. На протяжении последних девяти лет астронавты NASA использовали для полетов к МКС российские корабли «Союз».

Космический грузовик Crew Dragon разработан компанией SpaceX Илона Маска. Он отправляется в космос на ракете-носителе Falcon 9 и способен совершать неоднократные полеты. Корабль уже совершил 22 полета к МКС, один из которых закончился неудачей.

Теги: NASA, Space X, астронавты
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