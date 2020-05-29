Синоптики предупредили о рекордном количество осадков в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Рекордное количество осадков может выпасть в Москве за сутки. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Для мая норма осадков в Москве — немногим больше 40 мм. Сегодня мы ожидаем от 20 до 30 мм за сутки и не исключено, что может быть и больше», — сказал метеоролог. По его словам, около 21:00 мск станет известно, сколько осадков выпадет.

Синенков не исключил, что из-за обильных осадков будет побит предыдущий рекорд. «Максимальный рекорд был в 1976 году, думаю, [его] не побьем, но вот максимальное количество осадков для текущего мая и за несколько последних лет — вполне возможно», — отметил он.

Температура в Москве составит плюс 15–17 градусов, на юго-востоке области плюс 23–25 градусов. Синоптик отметил, что дожди могут пройти и ночью.