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Синоптики предупредили о рекордном количество осадков в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Рекордное количество осадков может выпасть в Москве за сутки. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Для мая норма осадков в Москве — немногим больше 40 мм. Сегодня мы ожидаем от 20 до 30 мм за сутки и не исключено, что может быть и больше», — сказал метеоролог. По его словам, около 21:00 мск станет известно, сколько осадков выпадет.

Синенков не исключил, что из-за обильных осадков будет побит предыдущий рекорд. «Максимальный рекорд был в 1976 году, думаю, [его] не побьем, но вот максимальное количество осадков для текущего мая и за несколько последних лет — вполне возможно», — отметил он.

В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Температура в Москве составит плюс 15–17 градусов, на юго-востоке области плюс 23–25 градусов. Синоптик отметил, что дожди могут пройти и ночью.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что месячная норма осадков выпала в столице за первые 22 дня мая. Метеорологи отметили, что это хороший показатель, так как в апреле был дефицит осадков. При этом в Гидрометцентре добавили, что температура воздуха в Москве более чем на месяц отставала от весеннего графика, и в столице аномально холодно.

Теги: Москва, погода, осадки, новости РБК
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