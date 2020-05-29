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МИД ответил на обвинения о несвоевременной операции американца Уилана

Американцу Полу Уилану, подозреваемому в шпионаже, сделали несложную операцию после обострения у него хронического заболевания. Об этом сообщается на сайте МИД России. В министерстве отметили, что ранее он от нее отказывался.

«Хотели бы отметить, что на контрасте с некоторыми отбывающими наказание в американских тюрьмах нашими гражданами, которым подолгу приходится ожидать оказания медицинской помощи, Уилану она была оказана незамедлительно», — заявили в МИДе.

По данным ведомства, вечером 27 мая он пожаловался администрации московского следственного изолятора «Лефортово» на ухудшение самочувствия. Его осмотрели врачи, а затем отправили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. На следующее утро Уилану сделали операцию.

Прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Общество
Пол Уилан

В пятницу, 29 мая, Уилана выписали и вернули в изолятор. В министерстве рассказали, что там он получает квалифицированную медпомощь. В ведомстве отметили, что проинформировали о проведенной операции дипмиссии государств, гражданство которых имеет Уилан. В пятницу он поговорил по телефону с посольством США.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявляла, что диппредставительство неоднократно просило разрешить Уилану лечиться у англоговорящего врача, однако «ему отказали в необходимой медицинской помощи». По ее словам, российские власти ждали, пока его состояние станет критическим, перед тем как оказать ему медпомощь. «Это неприемлемо и опасно», — сказала она.

ФСБ задержала Уилана в Москве в 2018 году по подозрению в шпионаже. Правоохранители полагают, что он работал на разведку США. Уилан является гражданином Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Ирландии.

Гособвинение попросило суд приговорить его к 18 годам колонии строгого режима. Приговор Уилану вынесут 15 июня. Он не признает свою вину. Защита американца просила ФСБ прекратить дело из-за недостатка доказательств.

Теги: МИД России, «Лефортово», шпионаж, операция
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