СК проверит сообщения о готовивших еду на Вечном огне в Одинцово мужчинах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Следственный отдел по городу Одинцово проверяет информацию о том, что несколько мужчин «разогревали что-то в ведре» возле Мемориала Славы с Вечным огнем. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

«Мужчины грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи», — говорится в сообщении.

СК устанавливает личности мужчин, а также их мотивы.

Ранее в группах во «ВКонтакте» появились фотографии, на которых видно, как мужчины поставили ведро на Вечный огонь.