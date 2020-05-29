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СК проверит сообщения о готовивших еду на Вечном огне в Одинцово мужчинах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Следственный отдел по городу Одинцово проверяет информацию о том, что несколько мужчин «разогревали что-то в ведре» возле Мемориала Славы с Вечным огнем. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

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«Мужчины грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи», — говорится в сообщении.

СК устанавливает личности мужчин, а также их мотивы.

Ранее в группах во «ВКонтакте» появились фотографии, на которых видно, как мужчины поставили ведро на Вечный огонь.

26 мая полиция задержала мужчину, готовившего еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте.
 

Теги: Следственный комитет, Подмосковье, Одинцово
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