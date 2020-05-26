В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина

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В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«Инцидент произошел 24 мая около 11 часов вечера: мужчина и две женщины подъехали к мемориалу на автомобиле «Шкода Октавиа» и стали готовить пищу на пламени Вечного огня», — уточнили в полиции.

В пресс-службе отметили, что вандалом оказался мужчина 1984 года рождения по имени Николай. Сопровождавшие его девушки все еще разыскиваются. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в полицию обратился с заявлением директор Музея истории Кронштадта. Он узнал информацию об осквернении Вечного огня из интернета. Накануне в группе «Подслушано в Кронштадте» во «ВКонтакте» появилось фото с упаковкой от сосисок и шампурами у Вечного огня. После обращения директора полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность мужчины.