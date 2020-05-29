Первый президент Украины назвал способ остановить Россию

Россия вела бы себя по-другому, если бы западные страны ввели против нее полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию. Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, нет другого способа «остановить Россию», российские власти, кроме как «кроме как жесткие, единые, объединенные в коалицию по поддержке Украины» меры. Первый президент заявил, что подобная коалиция «остановила бы агрессивные дела в мире».

Он отметил, что военные действия недопустимы. Кравчук пояснил, что ограничения в отношении отдельных людей, структур и корпораций — это не санкции в его понимании.

Он также раскритиковал европейские станы за то, что вводят санкции и в то же время участвуют в строительстве газопровода «Северный поток -2» и обсуждают смягчение ограничений.