Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью украинскому телеканалу «Прямой» перечислил способы возвращения Крыма и Донбасса. По его словам, Донбасс может вернуться под контроль украинских властей самостоятельно, а в ситуации с Крымом нужна другая схема, так как полуостров уже вошел «в систему российских отношений».

«Дело в том, что Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной», — сказал Кравчук.

По его словам, для возвращения Крыма необходимо использовать другую схему, однако когда она сработает, непонятно, отметил экс-глава Украины.

Кравчук отметил, что киевские власти никогда не откажутся от территориальной целостности страны и от Крыма. Бывший лидер Украины заявил, что полуостров находится в системе российских отношений, поэтому способ его возврата будет другим. Кравчук убежден, что этот вариант точно не сработает. Он также не смог назвать сроки, когда это может произойти.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил вариант силового «освобождения» Донбасса. Он отметил, что операция по возвращению территории может быть проведена после соответствующего усиления украинской армии. Еще одним необходимым условием Кривонос назвал ослабление России до такой степени, чтобы она прекратила поддерживать ополченцев.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. По мнению Киева, на стороне самопровозглашенных республик в Донбассе воюют российские военные, Москва отрицает эту информацию и не считает себя стороной конфликта.