Синоптики пообещали похолодание в Москве в первый день лета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
«Росгеология» на 25% снизила зарплаты сотрудникам из-за падения заказов Бизнес, 14:07 Футбольная ассоциация Англии объявила дату рестарта кубка страны Спорт, 14:06 Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей Экономика, 14:06 РБК Pro: как ретейлеры США поплатились за слишком быстрый рост Pro, 14:00 Как школьники сделали проект про самоопределение для школьников Экономика образования, 14:00  Ученые выяснили, чем опасны электронные сигареты Стиль, 13:57 Как РСХБ справился с финансированием посевной Партнерский материал, 13:56 Мишустин предложил странам СНГ опираться на опыт СССР в борьбе с COVID Политика, 13:52 Омбудсмен назвала режим самоизоляции «законодательно не оговоренным» Общество, 13:51 Президент Ла Лиги сообщил дату старта следующего сезона Спорт, 13:51 «Барыс» заключил контракт с финским вратарем — автором гола Спорт, 13:47 Илон Маск протестировал Tesla Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом Стиль, 13:34 Синоптики пообещали похолодание в Москве в первый день лета Общество, 13:33 Выбрано 10 концепций памятника борющимся с COVID-19 врачам-героям Недвижимость, 13:33
Новости без коронавируса ,  
0 

Синоптики пообещали похолодание в Москве в первый день лета

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Похолодание начнется в Москве в первый день лета. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во второй половине дня 31 числа (мая. — РБК) столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, с которым мы ожидаем последнюю порцию таких значимых дождей. Дневная температура в Москве 1 июня будет плюс 12–14 градусов», — сказала она.

По словам синоптика, температура на уровне плюс 12–15 градусов продержится в столице в первые дни июня. Существенных осадков 2 и 3 июня не ожидается.

Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в Московском регионе
Общество

В субботу, 30 мая, столица на короткий период попадет в теплый сектор этого циклона и температура может повыситься до плюс 22–25 градусов. Также Позднякова допустила отсутствие осадков.

Утром 29 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков
предупредил, что за сутки в столице может выпасть рекордное количество осадков.

Теги: Москва, погода, синоптики, новости РБК
Материалы по теме
В Гидрометцентре назвали погоду в Москве аномально холодной
Общество
Синоптики предупредили о рекордном количество осадков в Москве
Общество
Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в Московском регионе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter