Синоптики пообещали похолодание в Москве в первый день лета

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Похолодание начнется в Москве в первый день лета. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во второй половине дня 31 числа (мая. — РБК) столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, с которым мы ожидаем последнюю порцию таких значимых дождей. Дневная температура в Москве 1 июня будет плюс 12–14 градусов», — сказала она.

По словам синоптика, температура на уровне плюс 12–15 градусов продержится в столице в первые дни июня. Существенных осадков 2 и 3 июня не ожидается.

В субботу, 30 мая, столица на короткий период попадет в теплый сектор этого циклона и температура может повыситься до плюс 22–25 градусов. Также Позднякова допустила отсутствие осадков.