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В Москве самозанятым вернут 495 млн руб. налогов за прошлый год

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самозанятым москвичам вернут 495 млн руб. налогов, уплаченных в 2019 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводятся на официальном сайте мэра.

Выплаты положены 194 тыс. человек, которые в прошлом году уплатили налог на профессиональный доход, полученный на территории Москвы.

По словам Ефимова, сейчас Москва совместно с федеральными органами власти прорабатывает максимально упрощенный способ возврата денег.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Как сообщается на сайте мэра, к 1 мая в Москве в качестве самозанятых было зарегистрировано 275 тыс. человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил 54 млрд руб.

О возвращении самозанятым уплаченных налогов 11 мая объявил президент России Владимир Путин. Глава государства также предложил предоставить им налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого самозанятые смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства.

Теги: Москва, самозанятые, налоги
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