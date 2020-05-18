В Москве самозанятым вернут 495 млн руб. налогов за прошлый год

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самозанятым москвичам вернут 495 млн руб. налогов, уплаченных в 2019 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводятся на официальном сайте мэра.

Выплаты положены 194 тыс. человек, которые в прошлом году уплатили налог на профессиональный доход, полученный на территории Москвы.

По словам Ефимова, сейчас Москва совместно с федеральными органами власти прорабатывает максимально упрощенный способ возврата денег.

Как сообщается на сайте мэра, к 1 мая в Москве в качестве самозанятых было зарегистрировано 275 тыс. человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил 54 млрд руб.