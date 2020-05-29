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Полиция завела дело после обнаружения младенца у гаражей в Подмосковье

Полицейские возбудили уголовное дело после того, как между гаражами вблизи подмосковной деревни Дубровка нашли новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Московской области.

Дело возбудили по ст. 125 УК (оставление в опасности). Местный житель сообщил в дежурную часть ОМВД по Талдомскому району, что он нашел новорожденного мальчика в хозяйственной сумке, которая лежала между гаражами.

Сотрудники полиции ищут мать ребенка. Младенца доставили в медицинское учреждение.

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Проверку также проводит подмосковное управление Следственного комитета. В главке рассказали, что ребенка нашел владелец одного из гаражей. Помимо этого проверку начала прокуратура Московской области.

В середине февраля в подземном переходе на станции московского метро «Парк Победы» нашли ребенка возрастом до года. Он был без сопровождения взрослых. По данным главного управления СКР по Москве, мальчику на вид было два-три месяца, и он лежал на снегу возле подземного перехода.

Теги: Московская область, уголовное дело
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