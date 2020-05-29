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В Кабардино-Балкарии СК завел уголовные дела на двух адвокатов

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Кабардино-Балкарской республике возбудили уголовные дела в отношении двух адвокатов, подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом сообщается на сайте следственного управления регионального СК.

Дела в отношении членов Адвокатской палаты Кабардино-Балкариии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой возбудили по ч.1 ст.318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники полиции собирались осмотреть помещение, в котором предположительно незаконно проводились азартные игры. Сотрудница заведения отказалась пропустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову.

Следствие сообщает, что Жилоков прибыл на место происшествия, начал в грубой форме разговаривать с сотрудниками полиции, а также предложил одному из них снять форму и подраться. Адвокат подошел вплотную к сотруднику полиции, лбом ударил его в голову и толкнул, указывает СК.

Адвоката доставили в отдел полиции и составили на него протоколы об административном правонарушении по ст.20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения) и ст.19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции).

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Позже в тот же вечер в отдел прибыли два адвоката Адвокатской палаты республики. Их не пустили в здание, так как они не представили адвокатский ордер. Кроме того, у них не было медицинских масок и перчаток, указывает ведомство.

Около часа ночи к этим двум адвокатам присоединилась Диана Ципинова. Воспользовавшись тем, что один из сотрудников полиции покидал здание и не закрыл за собой дверь, они втроем прошли внутрь. Начальник отдела полиции потребовал от адвокатов покинуть здание и на отказ выполнить это требование юристов «вытеснил их за дверь», указывает СК.

Ведомство также указывает, что Ципинова, оказавшись на улице, пыталась прорваться в обратно здание, а также ударила рукой по лицу и ногой в область паха сотрудника полиции.

Двух адвокатов — Жилокова и Ципиновц — задержали. СК также изучает действия каждого из сотрудников полиции, им будет дана правовая оценка.

Адвокат Жилокова Мадина Дышековасообщила РБК, что задержанные адвокаты пожаловались на нарушения со стороны полиции. «Сотрудники полиции совершили преступление в отношении них самих», — рассказала она РБК, пояснив, что в результате происшествия адвокаты получили ушибы и кровоподтеки.

Дышекова сообщила, что после того, как Жилокова задержали, к отделению приехали три адвоката. Их не пустили к задержанному, и они решили зафиксировать факт недопуска к коллеге. По словам юриста, войдя внутрь, адвокаты попросили внести их в журнал посещения. Однако начальник отдела начал их выталкивать, к нему присоединились другие полицейские. «Не могу сказать, что их били, но к ним применяли физическую силу», — объяснила собеседница РБК.

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Александр Вершинин (на фото справа)

Адвокат Ципиновой и Жилокова Арсен Сижажев рассказал, что 20 мая его подзащитный столкнулся с агрессией со стороны заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Урванскому району Нарткала Тимуром Нагоевым, который намеревался у клиентки Жилокова провести обследование помещения без соответствующих документов.

«Нагоев начал агрессивно реагировать, требовал показать удостоверение. Жилоков представился, показал удостоверение, тоже попросил представиться. Тот сказал: «Я тебе покажу, кто я такой», — и начал лбом упираться в его лоб. Жилоков руками уперся ему в живот и отодвинул его, сказал выдерживать физическую дистанцию. Нагоев начал заламывать ему руки», — рассказал Сижажев. В итоге Жилокова задержали.

По словам собеседника РБК, когда сотрудники полиции начали выталкивать приехавших к Жилокову адвокатов, Диана Ципинова снимала это на телефон. Начальник отдела Радион Шогенов выхватил у нее гаджет, бросил на пол, и вытолкал ее из помещения. «Она попыталась зайти забрать телефон, ее не пускали, произошла очередная потасовка», — объяснил юрист.

Впоследствии Ципинову задержали, добавил адвокат. «У Дианы синяки на руках, ссадины от наручников. В области паховой зоны, на спине тоже следы повреждений», — заключил он.

Ципинова и Жилоков задержаны и находятся в изоляторе временного содержания Баксанского района, подтвердила адвокат Жилокова. По ее словам, Ципинова и Жилоков с 28 мая объявили голодовку: они отказываются от пищи и воды.

Теги: новости РБК, адвокаты, Кабардино-Балкария, уголовное дело
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