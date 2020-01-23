В Москве затопило переход на станции метро «Чеховская»

Вода скопилась в переходе на станции метро «Чеховская» из-за попавшего в водосток мусора, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.

Там отметили, что специалисты оперативно прочистили водосток и убирают остатки воды. Поезда по всем линиям Московского метрополитена следуют в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

Ранее, 17 января, на Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой из-за падения мужчины на рельсы на станции «Войковская». Очевидцы сообщили, что мужчина упал по собственной неосторожности. Упавшего смогли достать, ему вызвали скорую помощь.





