Общество , 12 ноя, 16:06
0
В Лениградской области произошел пожар на складе с покрышками у ТЭЦ
В Ленинградской области в районе Северной ТЭЦ произошел пожар на складе с автомобильными покрышками. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Сообщение о возгорании в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе поступило в МЧС в 13:43 по местному времени.
«По прибытии было установлено, что происходит горение автомобильных покрышек в ангаре на площади 500 кв. м», — сообщили в ведомстве. Пожару присвоили вторую категорию сложности.
Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии, на которых видно, что с места пожара поднимается густой черный дым.