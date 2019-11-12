В Лениградской области произошел пожар на складе с покрышками у ТЭЦ

В Лениградской области произошел пожар на складе с покрышками у ТЭЦ

В Ленинградской области в районе Северной ТЭЦ произошел пожар на складе с автомобильными покрышками. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Сообщение о возгорании в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе поступило в МЧС в 13:43 по местному времени.

«По прибытии было установлено, что происходит горение автомобильных покрышек в ангаре на площади 500 кв. м», — сообщили в ведомстве. Пожару присвоили вторую категорию сложности.

Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии, на которых видно, что с места пожара поднимается густой черный дым.