В ДТП с тремя грузовиками на МКАД пострадали три человека

Фото: Upravlenie-Zelao Departament-Gochs / VK

На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) при столкновении трех грузовых машин пострадали три человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Москве.

Инцидент произошел в 9:15 (мск) на 102-м км МКАД. Один из пострадавших от медицинской помощи отказался, уточнили в управлении.

«В настоящий момент движение полностью восстановлено», — добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщал, что движение на МКАД из-за ДТП было ограничено, для эвакуации пострадавших спасатели привлекли вертолет.