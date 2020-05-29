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В ДТП с тремя грузовиками на МКАД пострадали три человека

Фото: Upravlenie-Zelao Departament-Gochs / VK
Фото: Upravlenie-Zelao Departament-Gochs / VK

На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) при столкновении трех грузовых машин пострадали три человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Москве.

Инцидент произошел в 9:15 (мск) на 102-м км МКАД. Один из пострадавших от медицинской помощи отказался, уточнили в управлении.

«В настоящий момент движение полностью восстановлено», — добавили в пресс-службе.

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Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Ранее ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщал, что движение на МКАД из-за ДТП было ограничено, для эвакуации пострадавших спасатели привлекли вертолет.

В среду, 26 мая, на 24-м км МКАД перед съездом на Каширское шоссе столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия один из водителей в тяжелом состоянии был госпитализирован.

 

Теги: новости РБК, ДТП, МКАД
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