Три человека погибли в ДТП в Тульской области

Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Тульской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным ведомства, авария произошла 25 мая около 22:00 мск на 38-м км автодороги Щекино — Одоев — Арсеньево.

Установлено, что водитель автомобиля Vortex не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжую часть. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина.

18 мая в результате ДТП в Курганской области погибли шесть человек. Среди погибших были двое детей, еще один ребенок был госпитализирован.