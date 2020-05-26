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Общество ,  
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Четыре автомобиля столкнулись на юге МКАД

Четыре автомобиля столкнулись на 24-м км МКАД перед съездом на Каширское шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, водителя Mitsubishi L200 госпитализировали в тяжелом состоянии. Число пострадавших уточняется. На место происшествия прибыли медики скорой помощи и сотрудники ДПС.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По предварительным данным, пострадал один человек. Выясняются причины произошедшего.

21 мая в Москве на улице Героев Панфиловцев столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал.

Теги: Москва, МКАД, ДТП
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