Четыре автомобиля столкнулись на юге МКАД

Четыре автомобиля столкнулись на 24-м км МКАД перед съездом на Каширское шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, водителя Mitsubishi L200 госпитализировали в тяжелом состоянии. Число пострадавших уточняется. На место происшествия прибыли медики скорой помощи и сотрудники ДПС.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По предварительным данным, пострадал один человек. Выясняются причины произошедшего.

21 мая в Москве на улице Героев Панфиловцев столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал.