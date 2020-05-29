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Губернатор Приморья продлил срок действия ограничений до 15 июня

Вид Владивостока
Вид Владивостока (Фото: primorsky.ru)

В Приморском крае до 15 июня включительно продлено действие ограничительных мер, введенных из-за эпидемии COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко, сообщается на сайте правительства региона.

До 15 июня предприятия общественного питания края, в том числе рестораны и бары могут обслуживать посетителей только на вынос или доставлять еду на дом. Столовые, обслуживающие сотрудников организаций, могут работать.

Кроме того, в регионе временно останутся закрыты косметические, массажные и СПА-салоны, солярии. Парикмахерские могут продолжить работу, если они расположены не в торговых центрах и на розничных рынках.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти также временно запретили бронировать места и размещать отдыхающих в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Компании Приморья обязаны не допускать на работу сотрудников с симптомами ОРВИ.

Ранее власти края объявили о начале первого этапа постепенного смягчения введенных ограничений. Кожемяко уточнял, что оно затронет все муниципальные образования, за исключением Находкинского городского округа.

В регионе возобновлена работа объектов торговли непродовольственными товарами, при условии соблюдения ряда ограничений. Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее 5 м. Администрация Владивостока сообщила об открытии в регионе пляжей и площадок на открытом воздухе.

Ослабление ограничений основывается на рекомендациях Роспотребнадзора, полученных после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного.

По последним данным местного оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Приморском крае выявили 1893 заболевших коронавирусной инфекцией.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Приморский край, режим повышенной готовности
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