Губернатор Приморья продлил срок действия ограничений до 15 июня

Вид Владивостока (Фото: primorsky.ru)

В Приморском крае до 15 июня включительно продлено действие ограничительных мер, введенных из-за эпидемии COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко, сообщается на сайте правительства региона.

До 15 июня предприятия общественного питания края, в том числе рестораны и бары могут обслуживать посетителей только на вынос или доставлять еду на дом. Столовые, обслуживающие сотрудников организаций, могут работать.

Кроме того, в регионе временно останутся закрыты косметические, массажные и СПА-салоны, солярии. Парикмахерские могут продолжить работу, если они расположены не в торговых центрах и на розничных рынках.

Власти также временно запретили бронировать места и размещать отдыхающих в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Компании Приморья обязаны не допускать на работу сотрудников с симптомами ОРВИ.