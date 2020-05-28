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В Приморье от COVID-19 излечилась почти половина пациентов

Почти половина пациентов с коронавирусной инфекцией, выявленных в Приморском крае, вылечилась. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«По состоянию на 28 мая из общего числа жителей края с диагнозом «коронавирус» 48% пациентов выздоровели», — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, количество выздоровевших третий день превышает число новых заболевших.

В общей сложности, в Приморье подтверждены 1836 случаев COVID-19. Выздоровели 885 пациентов, За последние сутки зафиксировано 57 новых случаев заболевания и 87 выздоровлений.

Власти Приморья ослабили введенные из-за коронавируса ограничения
Общество
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Ранее 26 мая губернатор Олег Кожемяко объявил о смягчении ограничений, введенных в связи с эпидемией. В частности в регионе заработают салоны красоты, ателье, ремонтные мастерские, химчистки. Возобновят работу непродовольственные магазины площадью меньше 400 кв. м с отдельным входом.

Гражданам разрешат заниматься физкультурой на улице при условии соблюдения дистанции в 5 метров и не более чем по два человека. Кожемяко отметил, что все эти послабления не коснутся Находки, на которую приходится почти четверть от общего числа заболевших в Приморье.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Приморский край, коронавирус, лечение
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