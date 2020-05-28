В Приморье от COVID-19 излечилась почти половина пациентов
Почти половина пациентов с коронавирусной инфекцией, выявленных в Приморском крае, вылечилась. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«По состоянию на 28 мая из общего числа жителей края с диагнозом «коронавирус» 48% пациентов выздоровели», — говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, количество выздоровевших третий день превышает число новых заболевших.
В общей сложности, в Приморье подтверждены 1836 случаев COVID-19. Выздоровели 885 пациентов, За последние сутки зафиксировано 57 новых случаев заболевания и 87 выздоровлений.