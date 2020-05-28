В Приморье от COVID-19 излечилась почти половина пациентов

Ранее 26 мая губернатор Олег Кожемяко объявил о смягчении ограничений, введенных в связи с эпидемией. В частности в регионе заработают салоны красоты, ателье, ремонтные мастерские, химчистки. Возобновят работу непродовольственные магазины площадью меньше 400 кв. м с отдельным входом.

Гражданам разрешат заниматься физкультурой на улице при условии соблюдения дистанции в 5 метров и не более чем по два человека. Кожемяко отметил, что все эти послабления не коснутся Находки, на которую приходится почти четверть от общего числа заболевших в Приморье.