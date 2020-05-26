Власти Приморья ослабили введенные из-за коронавируса ограничения

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенных в регионе в качестве мер по нераспространению коронавируса. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Ряд мер решили отменить на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного — 1.

В частности, на первом этапе планируется возобновить работу парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Помимо этого, будет снят запрет на торговлю непродовольственных товаров в торговых залах площадью до 400 кв. м, при наличии отдельного наружного уличного входа и предельным количеством посетителей — один человек на 4 кв. м. Также возобновят занятия физкультурой и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее 5 кв. м.

Как отметил Кожемяко, частичное снятие ограничений начнется во всех муниципальных образованиях, за исключением Находкинского городского округа, на который приходится четверть всех заболевших коронавирусом в Приморье.

Режим самоизоляции в Приморском крае действует с 31 марта. С 30 апреля в регионе ввели масочный режим. Впоследствии ограничительные меры в регионе продлили до 1 июня.