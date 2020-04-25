Росздравнадзор проверит клинику после смерти пациентки во время аборта

Столичный Росздравнадзор начал проверку в отношении частной клиники, где во время процедуры аборта умерла пациентка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проведут проверку в отношении частной клиники на юге Москвы, где, по сообщениям СМИ, пациентка скончалась в ходе проведения процедуры по искусственному прерыванию беременности», — говорится там.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК РФ по Москве.

Как сообщал 24 апреля РЕН ТВ, 37-летняя женщина на третьем месяце беременности пришла на прием в медцентр на Днепропетровской улице. По предварительным данным, она умерла по невыясненным причинам во время проведения операции.

12 апреля столичный департамент здравоохранения принял решение ограничить посещение женских консультаций беременным женщинам на период активного распространения коронавирусной инфекции. Прийти на прием разрешается, чтобы только встать на учет по беременности, провести скрининговое УЗИ или ввести антирезусный иммуноглобулин.