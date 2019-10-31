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Путин поддержал привлечение НКО для снижения числа абортов в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что не против привлечения НКО для консультации женщин, решивших прервать беременность, передает «РИА Новости».

На встрече с представителями общественности в Калининградской области Путину рассказали, что профильным НКО не всегда дают заниматься противоабортным консультированием в женских консультациях, что связано с врачебной тайной. «Заставлять никто не должен, но и не пускать тоже неправильно», — отметил глава государства. По его словам, работа должна быть выстроена таким образом, чтобы не нарушать права людей на защиту персональных данных и чувствительной информации. 

Путин добавил, что дополнительную тысячу рублей в рамках родового сертификата нужно рекомендовать  направлять именно на оплату психологической помощи в медучреждениях. 

Путин также сообщил, что количество абортов, сделанных в России в 2019 году, сократилось примерно на 100 тыс. по сравнению с 2018 годом. Таким образом президент отреагировал на выступление руководителя кризисного центра «Дом для мамы» Марии Колесниковой. Она сообщила, что в прошлом году по желанию женщин было сделано 295 тыс. абортов, а по экспертным оценкам — около миллиона.

В августе Минздрав озвучил статистику абортов по регионам России, по которому лидерами стали Еврейская автономная область, Республика Тыва и Сахалинская область. В этих субъектах на 1 тыс. женщин приходилось от 36,6 до 32,2 аборта.

Меньше всего абортов зафиксировано в Ингушетии, Дагестане и Москве.

Теги: Владимир Путин, аборты, Россия
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