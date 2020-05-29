Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния

Danio rerio (Фото: Reinhard. H. / Global Look Press)

Ученые обнаружили у рыб «феномен отчаяния» и проверили на них препараты от депрессии. Статья с результатами исследования опубликована в Journal of Neuroscience Methods.

В исследовании приняли участие ученые из России, Бразилии и Китая, получившие грант от Российского фонда фундаментальных исследований. Опыты проводили на зебраданио — прозрачных пресноводных рыбках до 4 см в длину, которых часто разводят аквариумисты.

«Во-первых, мы впервые обнаружили у рыб зебраданио феномен отчаяния. Во-вторых, определили, что использование антидепрессантов в отношении зебраданио, испытывающих отчаяние, приводит к примерно таким же изменениям, что и в случае воздействия антидепрессантами на грызунов и людей», — рассказали руководитель исследовательской группы, ведущий научный сотрудник Научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии, химической технологии и биотехнологии УрФУ Алан Калуев и старший научный сотрудник лаборатории биологической психиатрии Института трансляционной биомедицины СПбГУ Константин Демин. Их слова передает пресс-служба Уральского федерального университета.

Таким образом исследователи доказали, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось. «Мы «отодвинули» модель отчаяния, основанную на выученной беспомощности, на 340 млн лет», — отметили они.