Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

Длительная изоляция дома в условиях распространения коронавируса может привести к клинической депрессии. Об этом в эфире «Радио Sputnik» рассказала врач-психотерапевт Айна Громова.

По ее словам, первым симптомом болезни является повышенная раздражительность. Она хороша заметна в виде реакции на громкий звук телевизора. «Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — пояснила Громова.

В качестве других признаков депрессии специалист назвала апатию по отношению к планам на жизнь, равнодушие к еде, ощущение тяжести по утрам, пониженное либидо.

По мнению Громовой, риск депрессии во время самоизоляции не является надуманной проблемой и может привести к плачевным последствиям. Чтобы избежать этого, психотерапевт посоветовала найти личное пространство, освободив себя от взаимодействия с членами семьи.