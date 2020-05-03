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Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

Длительная изоляция дома в условиях распространения коронавируса может привести к клинической депрессии. Об этом в эфире «Радио Sputnik» рассказала врач-психотерапевт Айна Громова.

По ее словам, первым симптомом болезни является повышенная раздражительность. Она хороша заметна в виде реакции на громкий звук телевизора. «Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — пояснила Громова.

В качестве других признаков депрессии специалист назвала апатию по отношению к планам на жизнь, равнодушие к еде, ощущение тяжести по утрам, пониженное либидо.

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По мнению Громовой, риск депрессии во время самоизоляции не является надуманной проблемой и может привести к плачевным последствиям. Чтобы избежать этого, психотерапевт посоветовала найти личное пространство, освободив себя от взаимодействия с членами семьи.

В начале апреля главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе рассказал, что для борьбы со стрессом в условиях самоизоляции следует обратиться к специалистам.

По словам врача, аутотренинги в таких ситуациях малоэффективны. Он также не советовал заливать стресс алкоголем. При этом препараты-антидепрессанты Кекелидзе порекомендовал употреблять только после консультаций с врачом.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, депрессия
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