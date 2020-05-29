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Мясников заявил о «выдохшемся» коронавирусе

Чем больше людей заражается коронавирусом SARS-CoV-2, тем быстрее снижается его способность убивать людей, поскольку он теряет силы после своеобразной «фильтрации» иммунными системами людей. Об этом заявил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

«Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою былую мощь», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Мясникова, самая острая фаза эпидемии уже прошла, вирус «выдохся».

«Вот то, что мы видим сегодня — волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами. Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Но в любом случае, если не произойдет мутации, то большой беды он уже не наделает», — добавил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ранее врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что SARS-CoV-2 во временем превратится в сезонное заболевание. «Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп... Так как для него комфортная температура 5-10 градусов, то вероятно он будет в конце осени и ранней весной», — сказал он.

Врач отметил, что сейчас необходимо создать иммунную прослойку населения, а карантинные меры борьбы с ним нужны, чтобы растянуть заболеваемость по времени, снизить нагрузку на систему здравоохранения и не допустить высокой смертности.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25 мая, мир все еще переживает первую волну распространения инфекции, однако второй пик заболеваемости может произойти еще на этой стадии. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан привел в пример Южную Америку, где особенно показателен пример Бразилии, которая за последние недели вышла на второе место в мире по количеству заражений. «Мы все еще находимся в той фазе, когда болезнь поднимается», — сказал Райан.

Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, эпидемия, Россия
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