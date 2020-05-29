Мясников заявил о «выдохшемся» коронавирусе

Чем больше людей заражается коронавирусом SARS-CoV-2, тем быстрее снижается его способность убивать людей, поскольку он теряет силы после своеобразной «фильтрации» иммунными системами людей. Об этом заявил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

«Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою былую мощь», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Мясникова, самая острая фаза эпидемии уже прошла, вирус «выдохся».

«Вот то, что мы видим сегодня — волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами. Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Но в любом случае, если не произойдет мутации, то большой беды он уже не наделает», — добавил он.