В Якутии завели дело из-за вспышки COVID в частном пансионате для пожилых

В Якутске завели уголовное дело из-за вспышки коронавируса в частном пансионате «Доверие», в результате чего вирусом заболели постояльцы и работники учреждения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Якутия (Саха).

По данным надзорного ведомства, в пансионате выявили 15 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией. Массовое заражение вирусом произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.

«Так, в пансионате в отсутствие контроля за реализацией профилактический мероприятий, не соблюдался режим самоизоляции, масочный режим, запрет допуска посетителей и посторонних лиц, имели место факты выезда за пределы пансионата и т.д.», — пояснили в прокуратуре.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан»). В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Первые восемь случаев заражения коронавирусом в данном пансионате выявили в начале месяца. В частности, в период со 2 по 10 мая в пансионате коронавирусом заболели восемь человек, всех госпитализировали в инфекционную больницу.

По результатам проверки в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что заражение в пансионате произошло из-за несоблюдения противоэпидемических мероприятий.