Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 71,1 (+0,04) Quote, 28 мая, 13:51
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 78,26 (+0,35) Quote, 28 мая, 13:51
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая Общество, 07:40 Ozon зафиксировал рост спроса на пледы и подушки Общество, 07:30 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 07:15 В Якутии завели дело из-за вспышки COVID в частном пансионате для пожилых Общество, 06:48 Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание Общество, 06:10 Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции Финансы, 06:00 Отец в декрете: зачем мужчине нужен отпуск по уходу за ребенком РБК и STADA, 05:52 Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе Политика, 05:45 Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе Sotheby's за $145, 2 тыс. Общество, 05:34 Минобрнауки разрешило творческим вузам проводить экзамены очно Общество, 04:56 Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт Бизнес, 04:27 Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал Политика, 04:18 Как конфликты стимулируют творчество в работе РБК и Сколково, 04:15 В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих Общество, 03:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Якутии завели дело из-за вспышки COVID в частном пансионате для пожилых

В Якутске завели уголовное дело из-за вспышки коронавируса в частном пансионате «Доверие», в результате чего вирусом заболели постояльцы и работники учреждения.  Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Якутия (Саха).

По данным надзорного ведомства, в пансионате выявили 15 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией. Массовое заражение вирусом произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.

«Так, в пансионате в отсутствие контроля за реализацией профилактический мероприятий, не соблюдался режим самоизоляции, масочный режим, запрет допуска посетителей и посторонних лиц, имели место факты выезда за пределы пансионата и т.д.», — пояснили в прокуратуре.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан»). В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
Общество
Чаяндинское газовое месторождение

Первые восемь случаев заражения коронавирусом в данном пансионате выявили в начале месяца. В частности, в период со 2 по 10 мая в пансионате коронавирусом заболели восемь человек, всех госпитализировали в инфекционную больницу.

По результатам проверки в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что заражение в пансионате произошло из-за несоблюдения противоэпидемических мероприятий.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Якутия, пансионат, вспышка, коронавирус, прокуратура, уголовное дело
Материалы по теме
На Урале после вспышки COVID на складе сети «Красное & Белое» завели дело
Общество
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter