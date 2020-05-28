Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Оппозиционер и правозащитник Сергей Мохнаткин умер на 67-м году жизни. Об этом сообщила «МБХ медиа» его супруга Анна Кречетова.

«Нам недавно позвонили, минут 20 назад из реанимации и сказали, что да, [умер]», — сказала Кречетова.

По ее словам, Мохнаткин находился в реанимации больницы № 67 в Москве.

В декабре 2019 года Сергей Мохнаткин был госпитализирован городскую клиническую больницу № 29 города Москвы из-за осложнений после перелома позвоночника, который он получил во время отбывания наказания в ИК № 4 Архангельска, где сотрудники ФСИН сломали Мохнаткину позвоночник. В результате у него отказали ноги.

В 2014 году Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве. По версии следствия, в 2013 году активист на митинге оппозиции «Стратегия 31» несколько раз ударил и обругал полицейских. В 2016 году Мохнаткину добавили еще 11 месяцев заключения по обвинению в оскорблении представителя власти. В 2017 году его приговорили еще к двум с половиной годам лишения свободы за деорганизацию работы колонии за отказ этапироваться в СИЗО без бумаг на перевод. Тогда Мохнаткин утверждал, что за это его избили шесть сотрудников ФСИН.

Впервые правозащитник был осужден за участие на митинге 31 декабря 2009 года из-за драки с полицейским. Тогда суд приговорил его к 5 годам колонии, но весной 2012 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Мохнаткина.