В «Газпроме» заявили о поставках газа в Китай в соответствии с контрактом

Фото: Газпром / Global Look Press

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» будут производиться строго в соответствии с контрактом, сообщили РБК в «Газпроме».

По данным компании, объем газа, поступающего из скважин на Чаяндинском месторождении, выше проектного.

«Давать окончательную оценку скважинам, работы по которым еще не завершены, не имеет смысла. Газ в Китай по «Силе Сибири» поставляется и будет поставляться строго в соответствии с контрактом», — сказали в компании.

Так в компании прокомментировали публикацию «Ленты.ру» о возможном срыве контракта между Россией и Китаем. Издание писало, что на Чаяндинском месторождении может не хватить объемов добычи газа, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири». Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа. По данным «Ленты.ру», «Газпром» может потерять более 1,5 трлн руб.