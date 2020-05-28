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В «Газпроме» заявили о поставках газа в Китай в соответствии с контрактом

Фото: Газпром / Global Look Press
Фото: Газпром / Global Look Press

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» будут производиться строго в соответствии с контрактом, сообщили РБК в «Газпроме». 

По данным компании, объем газа, поступающего из скважин на Чаяндинском месторождении, выше проектного.

«Давать окончательную оценку скважинам, работы по которым еще не завершены, не имеет смысла. Газ в Китай по «Силе Сибири» поставляется и будет поставляться строго в соответствии с контрактом», — сказали в компании.

Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении
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Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Так в компании прокомментировали публикацию «Ленты.ру» о возможном срыве контракта между Россией и Китаем. Издание писало, что на Чаяндинском месторождении может не хватить объемов добычи газа, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири». Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа. По данным «Ленты.ру», «Газпром» может потерять более 1,5 трлн руб.

Издание отмечало, что основывает свои выводы на обращении к руководству «Газпрома» его дочерней компании «Газпром добыча Ноябрьск», которая ответственна за разработку Чаяндинского месторождения, главного источника поставок газа в Китай. Помимо этого, издание писало, что у него есть внутренний доклад «дочки» «Газпрома».

В документах, по данным «Ленты.ру», говорится о многочисленных нарушениях при освоении месторождения, о «намеренном замалчивании масштабов проблем», спешке с геологоразведкой и другое.

В начале мая подрядчик «Газпрома» «Стройтранснефтегаз» приостановил строительные работы на Чаяндинском месторождении в Якутии, где у более чем 3 тыс. человек оказались положительные тесты на коронавирус. В «Газпроме» отмечали, что подразделения «Газпром добыча Ноябрьск» продолжают добычу и подготовку газа на месторождении в запланированном объеме, поэтому газ в Китай поступает в соответствии с контрактом.

Теги: «Газпром», Китай, поставки
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