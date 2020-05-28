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Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции

Татьяна Фельгенгауэр задержана сотрудниками полиции
Татьяна Фельгенгауэр задержана сотрудниками полиции (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, задержанных у здания ГУ МВД, выпустили из ОВД, сообщили они РБК.

Фельгенгауэр рассказала, что на нее составили два протокола. «Два протокола. 20.2 ч. 5 (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования), второй не помню», — заявила Фельгенгауэр.

Как сообщил на своем Telegram-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, на журналистов радиостанции составили по два протокола. «Каждому по два протокола (пикет и нарушение правил самоизоляции)», — написал он.

По его словам, суд над Фельгенгауэр состоится 17 и 26 июня, а над Плющевым — 18 и 26 июня.

В Москве задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы»
Общество
Сергей Смирнов

Главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева сообщила РБК, что всего 28 мая были задержаны восемь журналистов. Помимо нее, Фельгенгауэр и Плющева задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, писательницу Алису Ганиеву, фотожурналистку Викторию Ивлеву, ведущего «Дождя» Михаила Фишмана и журналиста RT Илью Васюнина. Лотарева также рассказала, что на нее заводят протокол по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Общество
Илья Азар

Адвокат Алан Гамазов сообщил РБК, что Фишман и Васюнин пока находятся в Замоскворецком ОВД. «Я в Замоскворецком ОВД, здесь находится Михаил Фишман, к нему не пускают адвоката, также в автозаке рядом находится мой клиент Илья Васюнин. Что им вменяется, пока не знаю, но думаю, что тоже ч. 5 ст. 20.2 КоАП», — сказал он.

Журналистов задержали во время одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Ранее Тверской суд Москвы отправил Азара под арест на 15 суток за пикет у здания ГУ МВД на Петровке в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика Игоря Худякова.

Теги: журналисты, задержание, протокол, пикет, самоизоляция, новости РБК
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