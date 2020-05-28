Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции

Татьяна Фельгенгауэр задержана сотрудниками полиции (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, задержанных у здания ГУ МВД, выпустили из ОВД, сообщили они РБК.

Фельгенгауэр рассказала, что на нее составили два протокола. «Два протокола. 20.2 ч. 5 (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования), второй не помню», — заявила Фельгенгауэр.

Как сообщил на своем Telegram-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, на журналистов радиостанции составили по два протокола. «Каждому по два протокола (пикет и нарушение правил самоизоляции)», — написал он.

По его словам, суд над Фельгенгауэр состоится 17 и 26 июня, а над Плющевым — 18 и 26 июня.