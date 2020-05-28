Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 71,1 (+0,04) Quote, 13:51
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 78,26 (+0,35) Quote, 13:51
«Формула-1» объявила об отмене Гран-при Нидерландов Спорт, 17:03 Академик РАН заявил о вреде ношения масок и перчаток Общество, 17:03 Изменения в трудовой сфере, апрель 2020 года: комментарии «Делойт» Pro, 17:00 Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии Финансы, 17:00 Собянин напомнил о возможности ежедневных занятий спортом с 1 июня Общество, 16:57 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 16:50 Порошенко вошел в тройку самых богатых граждан Украины Политика, 16:49 В Красноярске будут отправлять в карантин библиотечные книги Общество, 16:46 Путин и эмир Катара обсудили инвестиции и борьбу с коронавирусом Политика, 16:39 Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины Общество, 16:38 Рекордсмен «Зенита» снова закончил карьеру. Главные факты об Анюкове Спорт, 16:38 Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты Общество, 16:24 Как поступить в европейскую бизнес-школу из топ-50 со стипендией РБК и Венский университет, 16:20 Минздрав назвал условие для тестирования новорожденных на коронавирус Общество, 16:19
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин и эмир Катара обсудили инвестиции и борьбу с коронавирусом

Столица Катара Доха во время пандемии COVID-19
Столица Катара Доха во время пандемии COVID-19 (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Аль Тани сотрудничество стран в энергетической и инвестиционной сферах, а также борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны дали высокую оценку достигнутого Россией и Катаром уровня сотрудничества и выразили настрой на дальнейшее развитие связей. Они обменялись мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов.

Помимо этого Путин и Аль Тани договорились наладить кооперацию между министерствами здравоохранения государств в борьбе с коронавирусом. Они также договорились продолжить сотрудничать по вопросу подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Захарова заявила о скором возвращении домой «застрявших» в Катаре россиян
Общество
Мария Захарова

В ходе разговора лидеры стран отметили эффективность усилий России по восстановлению независимости и территориальной целостности Сирии и важность нормализации гуманитарной ситуации в этом государстве. Помимо этого Путин поздравил Аль Тани и народ Катара с праздником Ураза-байрам.

Первый случай заражения коронавирусом в Катаре выявили в конце февраля. По данным Минздрава страны на 28 мая, в государстве зарегистрировали более 9 тыс. случаев заболевания.

В конце марта Россия ограничила количество чартеров для вывоза граждан из-за рубежа. В результате более 300 россиян провели в транзитной зоне катарского города Доха около двух дней. В начале апреля они смогли улететь на родину.

В конце мая в Qatar Airways отметили, что к началу июня возобновят полеты по 80 направлениям.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Владимир Путин, Катар
Материалы по теме
Захарова заявила о скором возвращении домой «застрявших» в Катаре россиян
Общество
В Катаре выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter