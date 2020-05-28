Путин и эмир Катара обсудили инвестиции и борьбу с коронавирусом

Столица Катара Доха во время пандемии COVID-19 (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Аль Тани сотрудничество стран в энергетической и инвестиционной сферах, а также борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны дали высокую оценку достигнутого Россией и Катаром уровня сотрудничества и выразили настрой на дальнейшее развитие связей. Они обменялись мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов.

Помимо этого Путин и Аль Тани договорились наладить кооперацию между министерствами здравоохранения государств в борьбе с коронавирусом. Они также договорились продолжить сотрудничать по вопросу подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

В ходе разговора лидеры стран отметили эффективность усилий России по восстановлению независимости и территориальной целостности Сирии и важность нормализации гуманитарной ситуации в этом государстве. Помимо этого Путин поздравил Аль Тани и народ Катара с праздником Ураза-байрам.