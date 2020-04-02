Захарова заявила о скором возвращении домой «застрявших» в Катаре россиян

Находящиеся Дохе россияне в ближайшее время вылетят на родину, сообщила в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Застрявшие в Дохе россияне в ближайшее время вылетят в Россию.

Спасибо, Катар, за содействие», — написала она.

Россия с 31 марта сократила количество чартеров для вывоза россиян из-за рубежа и установила квоту по количеству прибывающих пассажиров. Согласно этому решению, прилет россиян из иностранных государств в Москву будет осуществляться только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. В аэропорты иных субъектов федерации могут прибывать не более 200 человек в сутки.

Из-за этого более 300 россиян провели в транзитной зоне аэропорта в Дохе около двух дней. Они прибыли туда из Таиланда, Австралии, Бангкока, Индонезии и намеревались вернуться в Россию, когда их рейсы были отменены.

