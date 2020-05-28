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Пандемия коронавируса ,  
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В Челябинской области сообщили о рекордном числе выявленных случаев COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Челябинской области за сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В то же время оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по России сообщает о 82 заболевших в Челябинской области. «Они просто чуть позже обновляют, чем мы. Потому что они со всей страны собирают, а мы свои данные сразу ставим», — сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

По данным регионального штаба, 148 новых случаев заражения — это максимальный суточный прирост заболевших в Челябинской области с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 мая, когда за сутки коронавирусом заразились 105 человек.

Количество умерших от COVID-19 в России повторило рекорд
Общество
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Региональный оперативный штаб сообщает, что в области за все время зафиксировано 2 586 случаев заражения. Выздоровели уже 1 106 человек (49 за последние сутки). Общее число умерших от коронавируса или сопутствующих заболеваний, усугубленных вирусом, составило 35 человек, но за сутки, по данным регионального штаба, не выросло. В то же время федеральный оперштаб сообщил об одном умершем за сутки в области.

У регионального Минздрава данные об умерших расходятся и с данными регионального и федерального оперативных штабов. Так, издание «Южноуральская панорама» со ссылкой на региональный Минздрав сообщает, что за минувшие сутки в области скончались два человека с коронавирусной инфекцией. В ведомстве уточняют, что 71-летняя женщина умерла от COVID-19, а у 84-летнего больного коронавирус был сопутствующим диагнозом на фоне атеросклеротической и ишемической болезни сердца.

В целом по России за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 8371 человека, сообщает оперативный штаб. Новых заразившихся выявили во всех 85 российских регионах. С начала эпидемии в стране зафиксировали 379 051 случай заражения.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Челябинская область, коронавирус, новости РБК
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