В Челябинской области сообщили о рекордном числе выявленных случаев COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Челябинской области за сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В то же время оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по России сообщает о 82 заболевших в Челябинской области. «Они просто чуть позже обновляют, чем мы. Потому что они со всей страны собирают, а мы свои данные сразу ставим», — сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

По данным регионального штаба, 148 новых случаев заражения — это максимальный суточный прирост заболевших в Челябинской области с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 мая, когда за сутки коронавирусом заразились 105 человек.

Региональный оперативный штаб сообщает, что в области за все время зафиксировано 2 586 случаев заражения. Выздоровели уже 1 106 человек (49 за последние сутки). Общее число умерших от коронавируса или сопутствующих заболеваний, усугубленных вирусом, составило 35 человек, но за сутки, по данным регионального штаба, не выросло. В то же время федеральный оперштаб сообщил об одном умершем за сутки в области.