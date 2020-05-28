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Экономика ,  
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Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».

Также в отчете указано, что трудноизвлекаемая нефть составляет 65% всех запасов. Без ее учета нефти хватит на 20 лет добычи.

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Фото: Mario Tama / Getty Images

В Счетной палате отметили, что прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти превышает ее добычу лишь незначительно. В то же время потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан. При этом освоение ресурсов затрудняется инвестиционными рисками и сложностями в их добыче в удаленных регионах страны.

В марте 2019 года Минприроды оценило запасы нефти в России в 40 трлн руб., а природного газа — в 11 трлн руб. По данным ведомства, совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,24 трлн руб.

Теги: Счетная палата, нефть, газ
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