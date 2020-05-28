США отправят в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ в субботу

Соединенные Штаты в субботу, 30 мая, отправят в Россию вторую партию аппаратов для искусственной вентиляции легких в рамках помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил Патрик О'Коннор, отвечающий в компании-производителе аппаратов за работу со СМИ, передает «РИА Новости».

«Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200, конечно же, будут отправлены в субботу», — сказал О'Коннор.

Представитель производителя медицинского оборудования Vyaire Medical отметил, что в этот раз поставка аппаратов ИВЛ будет осуществляться не через министерство обороны, а по по линии Агентства по международному развитию (USAID).

Как говорится на сайте компании Vyaire, приборы серии LTV разработы специально в облегченном формфакторе для удобства их транспортировки, возможности оборудовать ими машины неотложной помощи. Они также позволяют перевести пациента на вентиляции легких на домашний уход.

В апреле компания приступила к выполнению контракта от Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (HHS) на $407 млн. Vyaire должен до конца июня произвести 22 тыс. аппаратов ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее 21 мая в московском аэропорту Внуково приземлился военный самолет из США, который привез первые 50 аппаратов ИВЛ для столичного Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Россия полностью оплатила поставку этого медицинского оборудования.