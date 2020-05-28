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Сочинской реке Херота вернули благозвучное историческое название

Реке Херота, протекающей в Адлерском районе Сочи и впадающей в Черное море, было решено вернуть более благозвучное историческое название Хорота. Об этом сообщает пресс-служба сочинского городского собрания.

Как говорится в сообщении, вопрос о смене названия неоднократно поднимался краеведами и общественностью. Ученый Андрей Кизилов обнаружил, что на картах генеральных штабов времен Кавказской войны и департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год четко читается название реки «Хорота».

Такое же название встречается и в трудах известного абхазского этнографа XIX века Соломона Званба.

В связи с этим городское собрание Сочи обратилось в российский государственный Военно-исторический архив. В ответе ведомства говорится, что на карте восточного берега Черного моря, составленной в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций, значится река Хорота.

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Этот ответ поставил точку в спорах о названии реки. Сейчас идет документальное оформление замены названия.

В марте 2019 года Кемеровская область получила официальное второе название — Кузбасс. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин. С инициативой дать региону второе название выступил в 2018 году убернатор Сергей Цивилев.

По его словам, название «Кузбасс» появилось в 1842 году в результате исследований Петра Чихачева — он описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна, совпадающие с границами региона.

Теги: река, Сочи, название
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