Сочинской реке Херота вернули благозвучное историческое название

Реке Херота, протекающей в Адлерском районе Сочи и впадающей в Черное море, было решено вернуть более благозвучное историческое название Хорота. Об этом сообщает пресс-служба сочинского городского собрания.

Как говорится в сообщении, вопрос о смене названия неоднократно поднимался краеведами и общественностью. Ученый Андрей Кизилов обнаружил, что на картах генеральных штабов времен Кавказской войны и департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год четко читается название реки «Хорота».

Такое же название встречается и в трудах известного абхазского этнографа XIX века Соломона Званба.

В связи с этим городское собрание Сочи обратилось в российский государственный Военно-исторический архив. В ответе ведомства говорится, что на карте восточного берега Черного моря, составленной в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций, значится река Хорота.