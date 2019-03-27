Кемеровская область официально стала Кузбассом

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Власти региона приняли соответствующее решение в прошлом году, теперь его утвердил президент

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Президент России Владимир Путин подписал указ о включении нового наименования Кемеровской области в Конституцию страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции», — говорится в документе. Администрация президента будет учитывать эти изменения при переиздании текста Конституции.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил придать названию Кузбасс официальный статус в ноябре 2018-го. Именно так регион сокращенно называют почти все его жители, говорил он на пресс-конференции. «Больше 80% жителей хотят, чтобы термин «Кузбасс» имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область», — сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что название «Кузбасс» появилось в 1842 году благодаря исследованиям Петра Чихачева, описавшего границы Кузнецкого каменноугольного бассейна. Границы этого бассейна совпадают с границами области, добавил Цивилев.