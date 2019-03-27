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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Кемеровская область официально стала Кузбассом
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Власти региона приняли соответствующее решение в прошлом году, теперь его утвердил президент
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении нового наименования Кемеровской области в Конституцию страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции», — говорится в документе. Администрация президента будет учитывать эти изменения при переиздании текста Конституции.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил придать названию Кузбасс официальный статус в ноябре 2018-го. Именно так регион сокращенно называют почти все его жители, говорил он на пресс-конференции. «Больше 80% жителей хотят, чтобы термин «Кузбасс» имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область», — сказал Цивилев.

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Он подчеркнул, что название «Кузбасс» появилось в 1842 году благодаря исследованиям Петра Чихачева, описавшего границы Кузнецкого каменноугольного бассейна. Границы этого бассейна совпадают с границами области, добавил Цивилев.

В декабре 2018 года парламент региона единогласно утвердил второе официальное название Кемеровской области. Однако на тот момент у данного решения не было юридической силы: это требует внесения изменений в ст.65 Конституции. Законодатели отметили, что изменения не потребуют дополнительных расходов из бюджета.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Кемеровская область, название, Кузбасс
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