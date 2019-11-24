Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень

Росреестр вернул букву «ё» в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства. Изменения внесли на основании закона о госязыке и рекомендаций Минобрнауки.

Среди новгородских деревень, в названии которых содержалась буква «ё», были такие, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора, Марёво и другие.

В Росреестре пояснили, что из-за возвращения ё у новгородцев не возникнет проблем с оформлением сделок с недвижимостью. В ближайшее время исправленные названия должны будут появится на указательных знаках, картах, атласах и других картографических материалах.