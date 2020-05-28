Вашингтон и Лондон потребовали от КНР соблюдать обязательства по Гонконгу

Китай должен выполнять свои обязательства в рамках совместной китайско-британской декларации по Гонконгу. К такому заключению пришли госсекретарь США Майк Помпео и глава британского МИДа Доминик Рааб в ходе телефонных переговоров, передает пресс-служба Госдепартамента.

В пресс-релизе говорится, что главы международных ведомств выразили обеспокоенность по поводу попыток Пекина «односторонне и произвольно навязать Гонконгу законодательство о национальной безопасности».

«КНР должна выполнять свои обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией», — отмечается в сообщении. Помпео и Рааб также выразили мнение, что международное сообщество должно поддержать народ Гонконга и отреагировать на продолжающееся нарушение Пекином его автономии.

В конце мая в Гонконге начались протесты из-за закона о национальной безопасности, который хочет принять материковый Китай. Закон позволяет применять Пекину китайское законодательство на территории административного района и запрещает вмешательство в дела Гонконга со стороны других государств.