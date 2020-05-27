Путин и саудовский принц условились о координации по рынку нефти

Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд (Фото: Mandel Ngan / AP)

Президент Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке энергоносителей, передает Кремль.

Стороны указали на важность совместных усилий, благодаря которым в апреле были достигнуты договоренности в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. «Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики», — говорится в сообщении.

Путин и наследный принц также затронули вопросы двустороннего сотрудничества.

Новое соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто 10 апреля, в сделке участвуют 23 государства. Оно будет действовать до 1 мая 2022 года. В течение мая-июня сокращение добычи составит 10 млн барр. в сутки, с начала июля оно будет ограничено 8 млн барр., а в 2021 году — 6 млн барр.