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Падение цен на нефть ,  
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Путин и саудовский принц условились о координации по рынку нефти

BRENT BR-6.20 $34,45 -2,68%
Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд (Фото: Mandel Ngan / AP)

Президент Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке энергоносителей, передает Кремль.

Стороны указали на важность совместных усилий, благодаря которым в апреле были достигнуты договоренности в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. «Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики», — говорится в сообщении.

Путин и наследный принц также затронули вопросы двустороннего сотрудничества.

Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Новое соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто 10 апреля, в сделке участвуют 23 государства. Оно будет действовать до 1 мая 2022 года. В течение мая-июня сокращение добычи составит 10 млн барр. в сутки, с начала июля оно будет ограничено 8 млн барр., а в 2021 году — 6 млн барр.

Переговоры начались 9 апреля, однако принятие окончательного решения было отложено из-за позиции Мексики, которая отказалась сокращать добычу в обговоренных объемах. В результате США взяли на себя часть обязательств Мексики в размере 250 тыс. барр. в сутки.

Теги: Владимир Путин, Саудовская Аравия, принц, Мухаммед бен Сальман
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