Глава Псковской области допустил открытие отелей и баз отдыха в июне

Псков (Фото: Александр Лёгкий / Global Look Press)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по сохранению устойчивого развития экономики региона анонсировал возможное открытие отелей, гостиниц и баз отдыха 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Если ничего экстраординарного не произойдет, предлагаю ориентироваться на 15 июня как на дату возможного запуска работы отелей, гостиниц и баз отдыха», — сказал Ведерников.

Он добавил, что главным санитарным врачом региона должны быть утверждены алгоритмы обеспечения безопасности посетителей. По словам губернатора, можно начать работу баз отдыха уже с этих выходных, но эти базы отдыха должны работать как обсерваторы.

«Должно быть понимание: люди приезжают, и первые 15 дней они живут как в обсерваторе, с исключением общения и пересечений с другими отдыхающими <...> и с ограничениями на выход с территории базы», — добавил он.