Шрёдер назвал «карликом» раскритиковавшего его посла Украины в Германии

Герхард Шрёдер (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Бывший канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер назвал «карликом» посла Украины в Германии Андрея Мельника, раскритиковавшего слова Шрёдера о необходимости отменить антироссийские санкции, введенные Евросоюзом из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Высказывание Шрёдера прозвучало в его первом выпуске аудиоподкаста Agenda («Повестка дня». — РБК), посвященном борьбе с коронавирусом.

В разговоре со своим бывшим пресс-секретарем Беллой Андой экс-канцлер ФРГ затронул тему антироссийских санкций. «Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?» — сказал Шрёдер.

При этом он не стал называть украинского дипломата по имени, заметив, что в Германии его мнение никого не интересует. «Да, да, какой-то карлик с Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии», — сказал Шрёдер.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар, комментируя слова Шрёдера, назвал его заявление «подлым». Этот комментарий Шрёдера — предостережение для других поклонников Российской Федерации в Европе: не водитесь с российскими деньгами», — написал Бондар на странице в Facebook.

В начале мая в интервью газете Der Tagesspiegel Шрёдер заявил, что санкции против России не имеют смысла, поскольку они не в состоянии принудить страну к чему-либо. Впоследствии посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал это высказывание.