Сенаторы ответили на пари посла Украины в Германии о «возвращении» Крыма

«Ласточкино гнездо», Крым (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника, предложившего в интервью «Укринформ» Герхарду Шредеру пари о том, что Крым «вернется» в состав Украины еще при жизни 76-летнего политика не соответствует нормам дипломатического этикета, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

«Я думаю, что после этих слов Герхард Шредер станет бессмертным, поскольку этого никогда не произойдет. А во-вторых я думаю, что совести маловато у этого посла, уважаемого политика, в прошлом лидера крупной европейской страны критиковать таким постыдным образом. Поэтому пусть сначала поучится дипломатическому этикету побольше и повнимательнее», — заявил РБК Владимир Джабаров в разговоре с РБК.

Схожее мнение в разговоре с РБК высказал и сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

«Это хорошо характеризует уровень современных украинских дипломатических элит, да и не только дипломатических, в принципе всю верхушку украинского общества элитой назвать нельзя, а такие заявления их хорошо характеризуют. Предлагать пари по такому поводу», — заявил он. «Большинство граждан, в том числе и Украины понимают, что это пари даже если он и заключит, то может уже сегодня проиграть, потому что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет», — заключил он.